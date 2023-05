Leicesteri afër rënjes, konfirmohet largimi i parë, po shkon drejt La Ligas

Diçka që sipas të gjitha gjasave është mbyllur dhe konfirmimi vjen nga ana e ish-menaxherit të Soyuncu, Mustafa Dogru i cili thekson se palët kanë një akord, madje sipas tij 26-vjeçari ka firmosur një kontratë katërvjeçare me “Los Rojiblancos” duke qenë edhe se kontrata me anglezët mbyllet në muajin qershor.

“Kam punuar prej shumë kohësh me Soyuncu, kemi ende një marrëdhënie korrekte. Në dijeninë time ai ka firmosur një kontratë katërvjeçare me Atletico Madrid. Leicester kërkoi t’i rinovonte kontratën, por Soyuncu refuzoi dhe për këtë arsye në ndeshjet e fundit ai është ulur në stol. Soyuncu ka arritur edhe akordin financiar me Atleticon, kërkon me çdo kusht një skuadër që luan në Premier League dhe spanjollët e përmbushin këtë kriter.

Te Atletico e donin lojtarin që në muajin janar, por nuk gjetën marrëveshje me Leicesterin. Unë nuk kam asnjë dyshim, Soyuncu do të shkëlqejë në LaLiga, pasi i përshtatet shumë mirë edhe stilit të lojës që ndjek Diego Simeone. Luan mirë me të dyja këmbët dhe nuk gabon me topin në zotërim, janë cilësi që e kompletojnë një mbrojtës në futbollin e sotshëm”, u shpreh ish-menaxheri i Soyuncu.

Çağlar Söyüncü will be unveiled as new Atlético Madrid player in the next weeks, after the end of the season. Documents are 100% signed — as reported weeks ago. ⚪️🔴 #Atléti

Contract will be valid until June 2027. pic.twitter.com/mgMkhDU3o1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2023