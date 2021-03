Leicester e eliminon Unitedin nga FA Cup, prek gjysmëfinalen

Vendasit fituan bindshëm me rezultat 3 – 1, shkruan lajmi.net.

Së pari, nga gabimi trashanik i Fred, përfitoi Iheanacho që realizoi për 1 – 0 (24′).

Mysafirët, u përgjigjën përmes Mason Greenwood që u asistua nga Pogba (38′), rezultat me të cilin skuadrat shkuan në pushime.

Ishte përsëri Leicester që riktheu epërsinë, këtë herë realizoi Tielemans (52′).

Derisa, pritej që Unitedi të barazonte shifrat, në skenë doli sërish Iheanacho që vulosi fitoren e “Dhelprave” (78′).

Tani, me këtë fitore, Leicester do përballet me Southamptonin në gjysmëfinale të FA Cup./Lajmi.net/