Legjenda Thierry Henry merr drejtimin e “shpresave” të Francës

Legjenda e futbollit Thierry Henry do ta nis një rrugëtim të ri në karrierën si trajner.

Ish-sulmuesi legjendar i Arsenalit është trajner i ri i ekipit U21 të Kombëtares së Francës, raportojnë mediat franceze, transmeton lajmi.net.

Henry ka nënshkruar një kontratë dyvjeçare dhe do të jetë në krye të skuadrës së “shpresave” për Olimpiadën 2024 dhe Europianin U21 të vitit 2025.

46-vjeçari kishte një karrierë të bujshme si futbollist. Karrierën e nisi te Monaco për të kaluar më pas te Juventusi.

Thierry Henry is the new head coach of the U21 France team 🇫🇷

He’s signed a two-year contract and will be in charge of the squad for the 2024 Olympics and 2025 U21 Euros. pic.twitter.com/QOv3uQAvYd

— B/R Football (@brfootball) August 21, 2023