Legjenda e Manchester Unitedit uron muajin e Ramazanit, tregon për benifitet që ka agjërimi

Legjenda e futbollit francez përmes kësaj video, tregon për benifitet që ka muaji i shenjtë i Ramazanit dhe agjërimi i tij, shkruan Lajmi.net

“Po e bëjë këtë video për të suportuar fenë muslimane dhe për t’i treguar të gjithëve se duhet të agjerojnë në këtë muaj. Po ju tregoj disa benifite që ka ky muaj. Përveç mirëqenies fizike dhe mendore, ky muaj ndihmon në shumë aspekte tjera”, thotë Evra në videon e publikuar në rrjetet sociale

Edhe pse lojtari francez u rrit me një familje katolike, ai vendosi ta praktikojë fenë muslimane. Kujtojmë që Evra u lind në Dakar të Senegalit dhe pastaj u transferua në Francë për të jetuar./Lajmi.net/

Wishing in advance Ramadan mubarak ✨ to every human being 🙏#ilovethisgame #positive4evra #ramadan pic.twitter.com/ZIXc5DBFQa

— Patrice Evra (@Evra) March 22, 2023