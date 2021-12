Legjenda e Man United porosit klubin që të transferojnë Rudiger

United ka pasur vështirësi në prapavijë këtë sezon, duke pësuar 26 gola tashmë në Premier Ligë. Vetëm Aston Villa dhe Leicester City kanë futur më shumë në top 10 në tabelë.

Pavarësisht formës mbresëlënëse që nga ardhja e Thomas Tuchel në janar, e ardhmja e Rudiger është në dyshim në Stamford Bridge pasi ai ende nuk është përkushtuar për të ardhmen e tij përtej kësaj vere.

Mbrojtësi po kërkon një rritje të konsiderueshme të pagës nga paga e tij aktuale prej 100,000 £ në javë, dhe klubet duke përfshirë Juventusin dhe Real Madridin kanë monitoruar situatën.

Ndërsa Parker e pranoi rëndësinë e Rudiger në Stamford Bridge, ai beson se ai mund të ketë një ndikim të madh në Old Trafford.

“Nëse ai do të qëndronte në Chelsea. Ai ka shumë ndikim dhe fansat e idhullojnë atë”, tha Parker për Bettingexpert.

“Të vij në Manchester United, do të thosha se është ambicioze. Unë do ta kuptoja pse ai do të donte dhe mendoj se ai do të bënte një ndryshim”.

“Nëse e kishit pranë Varane, për çfarë ndryshimi po flisni. Ritmi i mirë dhe po flisni për dikë që ka fituar Kupën e Botës, Ligën e Kampionëve dhe më pas ju keni një qendër-gjysmë, i cili në mënyrën e të folurit të shkollës së vjetër është në fakt një lider.

“Ai në fakt bërtet dhe bërtet, i drejton njerëzit, i dikton njerëzit. Kur njerëzit nuk e bëjnë këtë, ai ua thotë sepse nuk bën vetë aq shumë gabime. Ai i mban gjërat të thjeshta. Ai do të ishte absolutisht i përsosur.

28-vjeçari do të jetë i lirë të negociojë me skuadrat e tjera evropiane për një transferim të lirë në verën e ardhshme, gjë që e vendos United në një disavantazh të vogël, por këmbëngul se Rudiger mund të korrë shumë shpërblime personale nëse ai më pas do të ndihmonte United të arrinte titujt që i mungojnë që nga 2013.

“Gjithçka varet nga fakti se ai është ambicioz. A dëshiron ai të shkojë te Manchester United dhe të jetë krijuesi i ndryshimit në prapavijë?”, shtoi ai.

“Unë jam ai që i çoi përpara” dhe papritur filloi momenti dhe ata filluan të fitojnë ndeshje dhe dy vjet më vonë, ata vazhdojnë dhe fitojnë një Premier Ligë dhe të gjithë thonë se ai është nënshkrimi që bëri diferencën sepse vija e pasme ishte e dobët. Atëherë me siguri do ta merrja atë”, ka përfunduar ish-lojtari i Man Utd. /Lajmi.net/