Legjenda e Chelseas kritikon ashpër Jorginhon

Chelsea duhej të vinte nga goli poshtë për të siguruar një pikë pasi italiani luajti një rol në të dy golat.

Jorginho i dha mundësinë Jadon Sanchos për të hapur rezultatin në pjesën e dytë pasi nuk arriti të përballonte një top të lartë që u dërgua përpara nga Alex Telles.

Por mesfushori e shpengoi veten teksa barazoi për mikpritësit nga pika 20 minuta më vonë.

Jorginho u përpoq të rrëzonte topin e lartë me këmbën e tij me Sancho dhe Marcus Rashford që po mbylleshin, por prekja e tij e dobët përfundimisht bëri që United të futej në portë gjatë verës përpara se anësori të rrëshqiste me qetësi topin pas Edouard Mendy.

Hasselbaink goditi gabimin ‘budalla’ dhe tha se kandidati për Topin e Artë duhet ta kishte drejtuar qartë ose t’ia kalonte portierit të tij.

“Ai duhet ta kryesojë atë. Është arrogancë. Do ta heq nga qielli dhe do të luaj”, tha ai për ‘Sky Sports’.

“Dy burra që vijnë drejt teje, kthejnë topin prapa. Sancho e merr golin shumë mirë.

“Teknikisht ai është një lojtar shumë i mirë, por nuk është i bekuar me ritmin. Kështu që ai kurrë nuk do të shkojë përtej Sanchos.

‘Kështu që ju të mos rrezikoni, thjesht kthehuni duke pasur njerëz pas jush. Duhet ende një gol për të fituar ndeshjen, por tani është një mal për t’u ngjitur. Budallaqe.’

Chelsea humbi pikë ndaj Unitedit në epokën e re, por fatmirësisht për skuadrën e Thomas Tuchel, gabimi i Jorginhos nuk ishte shumë i kushtueshëm pasi ata mbeten në krye të ligës, një pikë përpara Manchester City. /Lajmi.net/