Ledri Vula zbulon pak nga kënga e re

Artisti i njohur, Ledri Vula po vjen me një projekt të ri muzikor. Ai me ndjekësit e tij ka ndarë një pjesë nga kjo këngë, e cila publikohet nesër. “Veç ty ngat meje po t’shoh. Ku je ka shkon?”, thuhet në një pjesë të tekstit.   View this post on Instagram   A post shared…

ShowBiz

22/10/2025 09:27

Artisti i njohur, Ledri Vula po vjen me një projekt të ri muzikor.

Ai me ndjekësit e tij ka ndarë një pjesë nga kjo këngë, e cila publikohet nesër.

“Veç ty ngat meje po t’shoh. Ku je ka shkon?”, thuhet në një pjesë të tekstit.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ledri Vula (@ledrivula)

Artikuj të ngjashëm

October 21, 2025

Ronela Hajati dhe Pintat bashkë në një projekt muzikor

October 21, 2025

Ish-presidenti francez, Nicolas Sarkozy nis dënimin me burg, përshëndetet me një...

October 21, 2025

Dafina Zeqiri i bashkohet iniciativës për zhvillimin e hershëm të fëmijëve

October 21, 2025

Gjyqi vendos për padinë e Saimir Kodrës ndaj Egla Cenos

October 21, 2025

Lela flet pas ndarjes me Leon: Të gjithë mund të premtojnë,...

Lajme të fundit

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Lipjan, vidhet...

Dy muaj nga festat e fundvitit, Komuna e...

Përfundon numërimi i votave me kusht në Prishtinë...

U vet-aksidentua derisa po ngiste biçikletën elektrike, vdes...