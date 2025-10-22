Ledri Vula zbulon pak nga kënga e re

Artisti i njohur, Ledri Vula po vjen me një projekt të ri muzikor. Ai me ndjekësit e tij ka ndarë një pjesë nga kjo këngë, e cila publikohet nesër. “Veç ty ngat meje po t’shoh. Ku je ka shkon?”, thuhet në një pjesë të tekstit. View this post on Instagram A post shared…
22/10/2025 09:27
Artisti i njohur, Ledri Vula po vjen me një projekt të ri muzikor.
Ai me ndjekësit e tij ka ndarë një pjesë nga kjo këngë, e cila publikohet nesër.
“Veç ty ngat meje po t’shoh. Ku je ka shkon?”, thuhet në një pjesë të tekstit.