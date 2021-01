Ledri Vula sjell fotot e bisedave të ëmbla me Poem Blu përmes telefonit

Ledri ka ndarë me fansat foton e ëmbël ku shihet Poem Blu duke biseduar me të.

Reperi i njohur shqiptar, Ledri Vula dhe partnerja e tij Sara Hoxha, janë bërë së fundmi prindër të një vajze, shkruan lajmi.net.

Ata disa ditë pas lindjes sollën portretin e vajzës duke njoftuar Poem-ën me publikun e gjerë.

Ledri Vula udhëtoi disa ditë më parë drejt Kosovës, duke lënë pas në Gjermani partneren e tij, Sarën dhe vajzën e tyre, Poem Blu.

Së fundmi reperi ka treguar se edhe me të bijën shihet me kamer dhe ka ndarë një moment shumë të ëmbël, duke publikuar në Instagram një moment nga biseda me Poemën, në të cilën Ledri shfaqet shumë i lumtur ndërkohë që vogëlushja shikon nga kamera.

“Syni babit”, ka shkruar Ledri përkrah fotos shumë të ëmbël.

Ndonëse ai gjendet në Kosovë për shkak të biznesit të tij, reperi nuk ka lënë dy femrat më të rëndësishme për të anash./Lajmi.net/