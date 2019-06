Ledri Vula përmes rrjeteve sociale publikoi disa fotografi nga vizitat që bëri me futbollistët në qytetin e Prishtinës, shkruan lajmi.net.

Reperi bashkë me Granit Xhakën, Milot Rashicën, Etrit Berishën e shumë të tjerë vizituan fëmijët në Prioshtinës në kuadër të fondacionit “Lorik Cana 5 foundation”.

“Ne mbeshtetje te @lorik_cana_5_foundation per nje te ardhme me te mire per femijet”, ka shkruar Ledri.