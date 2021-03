Ledri i pikëlluar për humbjen e Cekës, tregon ushqimin e preferuar që ia përgatiste ajo

Sot (e premte) ka ndërruar jetë kuzhinierja e njohur shqiptare, Fikrije Ukelli-Ceka, shkruan lajmi.net.

Ajo njihet për numrin e madh të recetave të cilat ndër vite i ndau me shikuesit në televizion e po ashtu edhe në librin e saj të gatimit.

Përmes një postimi në Instagram, reperi Ledri Vula ka shprehur ngushëllime për vdekjen e Cekës, ndërsa kujton ushqimin e preferuar që ajo ia përgatiste me shumë qejf.

“Ceko, kurre askush nuk mund te beje me bakllaven me vishnje qe ma bojshe me shume qef. Pusho e qete”, ka shkruar ai.

Ndryshe, kuzhinierja Ceka ishte 80 vjeçe. /Lajmi.net/