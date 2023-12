Ledri dhe Ya Nina publikojnë projektin Ledri Vula dhe Ya Nina kanë publikuar hitin e vitit. Kënga titullohet ‘Narco’ dhe është vizualizuar me videoklip. Ky projekt është i ngjeshur me ritëm që do t’iu bëjë ta shijoni deri në maksimum. Kujtojmë që ky është bashkëpunimi i parë mes dy yjeve të muzikës.