Ledion Liço konfirmon pjesëmarrjen e Luiz Ejllit në spektaklin e së shtunës

Surpriza pa fund i presin banorët e “Big Brother VIP Albania”, në “prime-n” e së shtunës.

Prezantuesi i formatit, Ledion Liço, ka treguar që pjesë e spektaklit të së shtunës do të jetë fituesi i edicionit të dytë të “Big Brother VIP Albania”, Luiz Ejlli, shkruan lajmi.net.

Luiz Ejlli do të jetë prezent gjatë gjithë “prime-t”.

“Është përfolur më së shumti këtë kohë, a do të hyjë, çfarë do të bëjë. E kam fjalën për fituesin e edicionin të kaluar të Big Brother VIP. Luiz Ejlli do të jetë i ftuar të shtunën, ku do të na shoqërojë gjatë gjithë mbrëmjes”, ka thënë Ledioni./Lajmi.net/