Ledi dhe Alba debatojnë nga distanca, shkak operacionet plastike

Ledi Vuka është një nga ish banoret e Big Brother Vip Kosova 2 e cila është eliminuar shumë herët nga gara.

Alba është ende brenda shtëpisë dhe para kamerës ka vendosur që të flet për Ledin.

Ajo i ka kërkuar vëllaut të madh t’ia ndryshoj fytyrën Ledit e kjo e ka bërë këtë të fundit të reagoj.

Ledi ka reaguar në rrjetin e saj social instagram me një postim.

Postimi i plotë:

Mkan ardh mesazhe qe #albavukaj eshte tallur me fytyren edhe me hunden time. E dashur flmd qe mban ne goj. Fytyren time mire keq e ka bo zoti.

Me Hunden time kam pasur probleme dhe e kam bere 2 here operacion edhe akoma kam probleme. Vend qe te merresha me operacione te behesha e bukur vendosa te investoja ne njohurin dhe trurin tim.

Vendosa te investoja ne biznese jo qe te behen e pasur po qe te hapja vende pune per ato qe kan nevoj. Disa investojn ne njohuri disa ne bukuri. Ti zemra vogel ke bere zgjelljne e gabuar te tallesh me njerz.

Te sygjeroja si mentore qe jam kur te dalesh te investosh me shume be veten tende te brendshme sesa te jashme. Rrespekte”. /Lajmi.net/