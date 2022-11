Leclerc nuk dëshiron të jetë ‘piloti i parë’ i Ferrari, por ka një kërkesë tjetër për skuadrën Skuadra e Ferrari po kalon nëpër disa ndryshime. Ferrari do të shoh Mattia Binotto tek largohet nga posti i shefit të skuadrës së Scuderia Ferrari, dhe me këtë lëvizje priten edhe ndryshime të tjera. Thuhej se shefi i ri do ta qartësojë hierarkinë në skuadrën e Ferrari, me Charles Leclerc si pilot i parë dhe…