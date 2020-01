LeBron James largohet duke qarë nga aeroplani i LA Lakers pasi mëson vdekjen e Kobe Bryant

Kobe Bryant vdiq sot në një aksident me helikopter, ku në bord ishin edhe katër persona të tjerë – përfshirë edhe vajzën e tij Gianna 13-vjeçare.

E basketbollisti që dje e kaloi në renditje për koshashënuesin më të mirë, LeBron James është prekur mjaft nga humbja e mikut të tij, përcjell lajmi.net.

Ai është parë duke u larguar nga aeroplani i skuadrës së LA Lakers duke qarë. /Lajmi.net/

LeBron James exiting the Lakers Team plane, clearly heartbroken hearing the news of Kobepic.twitter.com/nFRuwvJcBH

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 26, 2020