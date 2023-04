Leart Paqarada bën një asist të bukur në humbjen e St. Paulit

Futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Leart Paqarada luajti tërë ndeshjen dhe bëri një super asist, shkruan Lajmi.net

Paqarada asistoi te goli i dytë për skuadrën e tij, të cilën e shënoi Saad në minutën e 71’të.

Ky ishte asisti i tetë i mbrojtësit anësor kosovar në Bundesliga 2 gjatë këtij sezoni.

🇩🇪 Leart Paqarada with his 8th assist this season for @fcstpauli_EN 🎯#Bundesliga2 #HamburgDerby

pic.twitter.com/vghhAGJiQI

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) April 21, 2023