Leao në mesin e shumë dilemave, Milani nën presionin e Chelsea dhe Manchester Cityt

Milani thuhet se po i ofron një kontratë të re Rafael Leaos me vlerë 6 milionë euro në sezon plus bonuse, duke shpresuar të largojë interesimin e Chelsea dhe Manchester City.

Talenti 23-vjeçar është nën kontratë vetëm deri në qershor të vitit 2024, kështu që kuqezinjtë po nxitojnë të shmangin një situatë të ngjashme me atë që i humbi Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu, Franck Kessie dhe Alessio Romagnoli si agjentë të lirë.

Me interes nga klubet më të mira evropiane, përfshirë Chelsea dhe Manchester City, kjo e çoi çmimin e kërkuar për pagën e tij në 7 milion € neto për sezon.

Sipas Tuttosport dhe Tuttomercatoweb, propozimi i fundit i përgatitur nga drejutesit e Milanit është me vlerë 6 milionë euro në sezon plus shtesa që do të arrinin shifrën 7 milionë euro.

Ai u ble në vitin 2019 për 29.5 milionë euro nga klubi francez Lille dhe tani ka kontribuar me 30 gola dhe 27 asistime në 123 ndeshje konkurruese për kuqezinjtë. /Lajmi.net/