Leao drejt Chelsea? S’ka pazar me Milanin pa 150 milionë euro Orëve të fundit ka filluar të raportohet për një kalim të mundshëm të Rafael Leao te Chelsea. Ylli portugez është aktualisht pjesë e rëndësishme e Milan, por nuk ka një marrëveshje rinovimi me ta. Chelsea ka nisur negociatat me lojtarin gjatë vikendit dhe thuhet se anësori preferon kalimin në Londër. Megjithatë, marrëveshja me Milan nuk…