LDK vazhdon me takimi: Abdixhiku takon sot përfaqësues të bizneseve kosovare

Në vazhdën e takimeve, sot Lidhja Demokratike e Kosovës organizon takimin e radhës.

Në këtë takim kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku do të takojë përfaqësues të bizneseve kosovare.

Takimi pritet të nis në ora 17:00

Njoftimi i LDK-së:

Ftesë për Medie

Të nderuar përfaqësues të medieve,

Ju ftojmë të përcjellni takimin e organizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), i cili do të mbahet nesër (e enjte) më datën 27 korrik 2023, në hotel Emerald, në orën 17:00.

Ky takim do të mbledhë një numër të madh të përfaqësuesve të bizneseve kosovare. Takimi me biznese vjen pas një vargu të suksesshëm takimesh të mbajtura nga kryetari i LDK-së, z. Lumir Adbixhiku, me opinionistë dhe gazetarë, organizata të shoqërisë civile, dhe ligjërues universitarë.

“Rruga e Re”, ka lindur si ide nga takimet e deritanishme dhe synon të çojë Kosovën drejt një të ardhmeje të ndritur, duke dalë nga kriza aktuale.

Mediet mund të marrin pamje në fillim të takimit, ndërsa më pas diskutimi do të jetë i mbyllur.