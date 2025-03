LDK tha se “opozita s’është një subjekt dhe e bashkuar”, Hamza: Askush s’po thotë hajde shkriju në PDK

Kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza, ka reaguar ndaj deklaratës së kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, i cili tha se “opozita nuk është e bashkuar dhe nuk është një subjekt politik”.

Hamza e kundërshtoi këtë qasje, duke thënë se bashkëpunimi mes partive opozitare nuk do të thotë asimilim apo shkrirje e një force politike në tjetrën.

“Askush s’po i thotë, as s’po i kërkon, as s’mundet e as nuk ka të drejtë nesër prej neve të PDK-së me ul në një tavolinë me një subjekt politik, edhe më i thanë hajde shkriju në PDK. Ti s’po e thirr për ata. Hajde bëhemi partner në qeverisje. Haje ulemi në tavolinë”, ka thënë Hamza në Debat Plus.

Më herët, Hamza u shpreh se PDK-ja e sheh si më të natyrshëm një bashkëpunim me LDK-në, koalicionin AAK-Nisma dhe deputetët e komuniteteve joshumicë.