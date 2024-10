LDK-Suharekë: Viti i parë i qeverisjes komunale ka filluar me abuzim detyre dhe keqpërdorimin e parave të qytetarëve

Të pandehurit Beqir Berisha dhe Berat Kabashi dyshohen se i kanë shkaktuar dëm Komunës së Suharekës në vlerë 6 mijë e 839 euro në rolin e tyre si persona zyrtarë.

LDK-Suharekë përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se thirrjet e tyre për keqpërdorime të vazhdueshme nga pushteti komunal po verfikohen, fajësia po pranohet nga të pandehurit.