LDK refuzon të marrë pjesë në mbledhjen e ftuar nga Dimal Basha
Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në mbledhjen e së hënës së Kryesisë së Kuvendit.
Lajmin e ka bërë të ditur shefja e grupit parlamentar të kësaj partie, Hykmete Bajrami.
“Jo, absolutisht sepse konsiderojmë që çdo gjë që ndodh pas mbylljes arbitrate të seancës, pa konstituim të Kuvendit, është antikushtetuese. Nuk do të marrim pjesë”, ka thënë Bajrami.