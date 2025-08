LDK pret që Kushtetuesja do t’i hap rrugë shumicës parlamentare të ushtroj të drejtën për të propozuar kandidatin për kryekuvendar Lidhja Demokratike e Kosovës, përmes një komunikate për media ka thënë se presin që Gjykata Kushtetuese do të veproj në përputhje me mandatin e saj kushtetues, për të dhënë një vendim të drejtë lidhur me situatën aktuale të bllokadës institucionale. Sipas LDK-së, lënda e dorëzuar nga ta në Gjykatë Kushtetuese ka në thelb një fakt…