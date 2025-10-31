LDK-PDK me koalicion në Gjilan, bashkohen pak para balotazhit në mes Alban Hysenit e Arbër Ismajlit

31/10/2025 11:09

Lidhja Demokratike e Kosovës ka lidhur një koalicion para balotazhit në Gjilan.

Kandidati i LDK-së, Arbër Ismajli njoftoi se kanë nënshkruar marrëveshje politike për bashkëpunim dhe qeverisje me kryetarin e degës së PDK-së, në Gjilan i cili ishte edhe kandidat i kësaj partie në këtë komunë më 12 tetor.

Arbër Ismajli do të përballet në balotazh me kandidatin e VV-së, Alban Hyseni.

Pas këtij koalicion, Ismajli tha se ky është një hap i rëndësishëm drejt krijimit të qeverisjes.

Njoftimi i plotë:

Të dashur qytetarë,

Sot nënshkruam një marrëveshje politike për bashkëpunim dhe qeverisje të përgjegjshme në Gjilan, që reflekton vullnetin e qytetarëve për unitet, profesionalizëm dhe mirëqenie.

Ky është një hap i rëndësishëm drejt krijimit të një qeverisjeje që bashkon, që punon me transparencë dhe që vendos interesin publik mbi gjithçka. Qeverisja që duam është ajo që i shërben qytetarëve pa dallime, me vizion dhe përgjegjësi.

Falënderim të veçantë për z. Lutfi Haziri, kryetar i degës së LDK-së në Gjilan, dhe z. Riad Rashiti, kryetar i degës së PDK-së në Gjilan, për gatishmërinë, vizionin dhe frymën e bashkëpunimit që po e ndërtojmë bashkë për të mirën e qytetit tonë.

Gjilani i ri meriton stabilitet, zhvillim dhe udhëheqje që bashkon. Dhe këtë do ta bëjmë bashkë me besim në Zot, me përgjegjësi dhe përkushtim ndaj qytetarëve tanë./Lajmi.net/

