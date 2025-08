LDK pas takimit me Prattipatin: Ritheksuam rëndësinë që ky institucion të marrë një vendim të drejtë, në mënyrë që vendi të dalë sa më parë nga kriza Nënkryetarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Hykmete Bajrami dhe Lutfi Haziri, si dhe deputetja Jehona Lushaku, pritën sot në Selinë Qendrore të partisë të Ngarkuarën me Punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati. Gjatë takimit, palët diskutuan për zhvillimet më të fundit politike në vend, me theks të…