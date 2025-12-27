LDK: Nesër, bëhemi bashkë për fitore të madhe
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka intensifikuar thirrjet për mbështetje në prag të ditës së zgjedhjeve, duke promovuar listën e saj zgjedhore me numrin 123, të cilën e cilëson si “listë fituese”.
Përmes një postimi publik, LDK ka bërë thirrje që qytetarët të votojnë për këtë subjekt politik, duke theksuar se lista udhëhiqet nga kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku, të cilin e prezanton si kryeministër të ardhshëm të vendit, transmeton lajmi.net.
Sipas LDK-së, lista përbëhet nga kandidatë me përvojë dhe profesionistë të rinj, të cilët, siç thuhet, përfaqësojnë vlera, dije dhe vizion për të ardhmen e Kosovës. Në mesazhin e saj, partia thekson orientimin euroatlantik dhe angazhimin për ndërtimin e shtetit.
“Një ekip me energji të re, njerëz të dëshmuar dhe profesionistë që e duan shtetin dhe të ardhmen e Kosovës”, thuhet në mesazhin e LDK-së.
LDK u ka bërë thirrje qytetarëve që në ditën e zgjedhjeve të mbështesin listën me numrin 123, duke votuar për kryetarin e partisë Lumir Abdixhiku dhe kandidatët e tjerë nga lista zgjedhore.
