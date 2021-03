LDK në Obiliq del me deklaratë zyrtare për Xhafer Gashin, thotë se po mundohet të gjejë strehë të re politike

Ata theksojnë se i konsiderojnë aventura këto përpjekje dhe të kota.

“Dega e LDK-së në Obiliq duke përcjellë vullnetin e anëtarësisë së saj, reagon ashpër ndaj pshtjellimeve që po lanson Xhafer Gashi ditët e fundit që lidhen me fiskulturat e tij politike, në përpjekje me gjetë strehë të re politike, tani kur si rezultat i sjelljeve dhe qeverisjes skandaloze ka sjellë nivelin e besueshmërisë publike në zero (0)”, thuhet në reagim.

Tutje theksohet se “dega dhe strukturat e LDK-së në Obiliq e shohin me përbuzje përpjekjen e instalimit të pazareve e tugjarllëkun nga individ brenda LDK-së që duan të hapin dyert për njerëz të konsumuar e pa vlera, për më keq, duke shkelur mbi normat e shkruara e vlerat tradicionale që përfaqson LDK-ja e Ibrahim Rugovës e që janë: ndershmëria, besimi, etika njerëzore e familja”.