LDK në Istog zyrtarizon tre kandidatët për deputet
Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Istog ka zhvilluar sot mbledhjen e Kryesisë, të udhëhequr nga kryetari i degës dhe njëherit kryetar i komunës, Ilir Ferati. Qëllimi kryesor i takimit ishte caktimi i kandidatëve për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit. Me vendim unanim, Kryesia e degës ka zyrtarizuar tre kandidatët…
Lajme
Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Istog ka zhvilluar sot mbledhjen e Kryesisë, të udhëhequr nga kryetari i degës dhe njëherit kryetar i komunës, Ilir Ferati.
Qëllimi kryesor i takimit ishte caktimi i kandidatëve për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit.
Me vendim unanim, Kryesia e degës ka zyrtarizuar tre kandidatët që do të përfaqësojnë Istogun në garën zgjedhore:Serbeze Kabashi-Muçaj, Shkëmb Manaj, Besim Mulaj.
Postimi i plotë: