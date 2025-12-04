LDK në Istog zyrtarizon tre kandidatët për deputet

Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Istog ka zhvilluar sot mbledhjen e Kryesisë, të udhëhequr nga kryetari i degës dhe njëherit kryetar i komunës, Ilir Ferati. Qëllimi kryesor i takimit ishte caktimi i kandidatëve për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit. Me vendim unanim, Kryesia e degës ka zyrtarizuar tre kandidatët…

04/12/2025 19:43

Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Istog ka zhvilluar sot mbledhjen e Kryesisë, të udhëhequr nga kryetari i degës dhe njëherit kryetar i komunës, Ilir Ferati.

Qëllimi kryesor i takimit ishte caktimi i kandidatëve për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit.

Me vendim unanim, Kryesia e degës ka zyrtarizuar tre kandidatët që do të përfaqësojnë Istogun në garën zgjedhore:Serbeze Kabashi-Muçaj, Shkëmb Manaj, Besim Mulaj.

