LDK me vija të kuqe për VV-në: Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen më të gjatë ndonjëherë në historinë e partisë. Pas kësaj mbledhje, kryetari i partisë Lumir Abdixhiku ka mbajtur një konferencë për media i cili ka folur në lidhje me formimin e Qeverisë. Abdixhiku ka thënë se vazhdojnë të përkrahin mendimet e tyre paraelektorale se nuk do të…