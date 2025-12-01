LDK mban sot mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm

Lidhja Demokratike e Kosovës, do të mbaj sot mbledhjen e radhës së Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së. Mbledhja do të mbahet nga ora 17:00 në Venus Hotel. Para kësaj mbledhje, kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku mban fjalim. /Lajmi.net/

Lajme

01/12/2025 13:32

Lidhja Demokratike e Kosovës, do të mbaj sot mbledhjen e radhës së Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së.

Mbledhja do të mbahet nga ora 17:00 në Venus Hotel.

Para kësaj mbledhje, kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku mban fjalim. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 1, 2025

Insistohet që të përjashtohet nga mbledhja e KPK-së U.D i Kryeprokurorit...

December 1, 2025

Joseph: Kosova si model për paqen në Ukrainë

Lajme të fundit

Insistohet që të përjashtohet nga mbledhja e KPK-së...

Joseph: Kosova si model për paqen në Ukrainë

“Ky cikël po bëhet mbytës”, Ronela Hajati ndan...

Moshat 25-35 vjeç më të prekurat nga HIV/AIDS, gjashtë viktima këtë vit