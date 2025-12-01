LDK mban sot mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm
Lidhja Demokratike e Kosovës, do të mbaj sot mbledhjen e radhës së Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së. Mbledhja do të mbahet nga ora 17:00 në Venus Hotel. Para kësaj mbledhje, kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku mban fjalim. /Lajmi.net/
Lajme
01/12/2025 13:32
