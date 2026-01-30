LDK mban nesër Kuvendin e punës, mediat lejohen vetëm gjatë fjalimit të Abdixhikut

Lidhja Demokratike e Kosovës do të mbajë nesër (e shtunë) Kuvendin e saj të punës, me fillim nga ora 12:00. Sipas njoftimit të partisë, përfaqësuesit e mediave do të kenë qasje në sallë vetëm gjatë fjalës hyrëse të kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku. Pas përfundimit të fjalimit të tij, punimet e Kuvendit do të vazhdojnë…

Lajme

30/01/2026 14:56

Lidhja Demokratike e Kosovës do të mbajë nesër (e shtunë) Kuvendin e saj të punës, me fillim nga ora 12:00.

Sipas njoftimit të partisë, përfaqësuesit e mediave do të kenë qasje në sallë vetëm gjatë fjalës hyrëse të kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku.

Pas përfundimit të fjalimit të tij, punimet e Kuvendit do të vazhdojnë me dyer të mbyllura për media.

LDK ka bërë të ditur se pas përmbylljes së Kuvendit do të ketë edhe deklarim për media.

Nesër pika kryesore e rendit të ditës do të jetë ofrimi i dorëheqjes së Lumir Abdixhikut. Në rast se votohet për dorëheqjen e tij, në garën për kryetar të ri tashmë e ka bërë publike kandidimin e tij, Avdullah Hoti.

Kurse, mbrëmë u përfol se edhe Ismet Beqiri do të jetë kandidat./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 30, 2026

Prokuroria Speciale deklarohet për intervistimin e ministrit në detyrë të Shëndetësisë...

Lajme të fundit

Prokuroria Speciale deklarohet për intervistimin e ministrit në...

Skandali me grantet – Prokuroria Speciale konfirmon se...

Ndalohet importi i deleve dhe dhive nga Maqedonia e Veriut

Varroset Hekuran Hoxha, Haradinaj shpreh ngushëllime për familjen:...