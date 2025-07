LDK mban mbledhje të enjten, do të zyrtarizohen të gjithë kandidatët për kryetar të komunave, për zgjedhjet lokale Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka thirrur për të enjten një mbledhje të Kryesisë së partisë, në të cilën pritet të zyrtarizohen emrat e kandidatëve për kryetarë komunash, për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor. Mbledhja, sipas rendit të ditës të siguruar nga televizioni Dukagjini, do të mbahet në orën 16:00 në…