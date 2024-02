LDK-ja vizitë në Zvicër, Hoti: Një takim i jashtëzakonshëm me afaristët Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti përmes një postimi ka treguar se ka qenë në një takim në Zvicërr. Bashkë me të ishte edhe ish Ministrja e Financave, Hykmete Bajrami, shkruan lajmi.net. “Një takim i jashtëzakonshëm me afaristë në Zvicër” ka thënë Hoti, duke shprehur se ishte kënaqësi takimi me ta. /Lajmi.net/