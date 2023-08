LDK-ja thëret konferencë për media Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), ka thirrur një konferencë për media e cila do të mbahet të premten. Konferenca do të fillojë në ora 10:30, siç tregon zyra për media e kësaj partie opozitare. Nuk dihet cila do të jetë tema që do ta trajtojë LDK, por opozita po e akuzon Qeverinë për korrupsion. ”Nesër…