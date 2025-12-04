LDK-ja në Malishevë propozon Fetah Rudin dhe Gjeneral Gëzim Hazrollin për deputetë

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka njoftuar mbrëmë nga selia qendrore e partisë se Dega e LDK-së në Malishevë ka propozuar Fetah Rudin dhe Gjeneral Gëzim Hazrollin si kandidatë për deputetë në zgjedhjet e ardhshme.

Abdixhiku e përshkroi Fetah Rudin si “pjesë të pashkruar në muret tona, por të gdhendur në historinë tonë”, duke shprehur kënaqësinë për propozimin e dy figurave të njohura në parti, transmeton lajmi.net.

Ai uroi suksese për të dy kandidatët: “Ju priftë e mbara burra!”

Ky njoftim shënon një nga propozimet e para të degëve të LDK-së për listën zgjedhore, ndërsa partia po përgatitet për finalizimin e kandidaturave./lajmi.net/

