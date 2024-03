LDK hap degën e katërt në Prishtinë, Abdixhiku: Është ftesë e hapur për të komunikuar me qytetarët Lidhja Demokratike e Kosovës ka hapur degën e katërt të saj në kryeqytet, në lagjen Arbëria. Kryetari i kësaj partie ka njoftuar për këtë degë të re, deri sa ka treguar që kryetar i saj do të jetë Besian Mustafa. “Riorganizimi ynë në terren e zgjerimi ynë partiak po përcillet edhe me zgjerim organizativ; prandaj…