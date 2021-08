LDK: Është papërgjegjësi e madhe kandidimi i Arben Vitisë për kryetar të Prishtinës

“Pritjet më të mëdha në këtë kohë të pandemisë janë pikërisht nga ministri i Shëndetësisë, i cili sipas informatave edhe zyrtarisht do jetë kandidat për Komunën e Prishtinës. Në një moment të tillë personi kyç në këtë ministri do të jetë pjesë e fushatës dhe do përkushtohet edhe pozicionit të ri nëse zgjidhet. E shohim tejet shqetësues këtë. Kemi rritje jashtëzakonisht të madhe të përqindjes së qytetarëve të infektuar të qytetarëve, por këto vendime i merr VV-ja, ne shpresojmë që shëndeti i qytetarëve të jetë parësor dhe të ruhet deri të shohim që rreziku nga pandemia nuk do të kanoset më”, deklaroi ajo.

Ndërsa, Izet Sadiku nga LDK, e quajti papërgjegjësi të Qeverisë dhe të vetë ministrit Vitia, kandidimin e këtij të fundit. “Po e lë këtë situatë dhe po kandidohet për kryetar të komunës, kjo është mospërgjegjësi nga ministri që ka dhënë fjalë se do ta luftojë dhe nga partia”, ka thënë ai. Sadiku kërkoi që të ketë vaksinim masiv dhe fushata të vazhdueshme lidhur me vaksinimin. E për këtë të fundit, i pari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, sot kritikoi Qeverinë që në ditët e fundjavës po i mbyll qendrat e vaksinimit, në kohën kur shifrat me të infektuar janë alarmante. /Lajmi.net/