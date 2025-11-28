LDK emëron dy koordinatorë në Vushtrri pas dorëheqjes së Xhafer Tahirit
Lajme
Pas dorëheqjes së Xhafer Tahirit nga pozita e kryetarit të Degës së LDK-së në Vushtrri, strukturat qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë caktuar dy koordinatorë të rinj për drejtimin e përkohshëm të degës.
Adnan Lahu dhe Fisnik Basholli janë autorizuar të bashkëmenaxhojnë Degën e LDK-së në Vushtrri, raporton lajmi.net
Lajmi.net për këtë ka siguruar edhe dokumentin nga LDK, që dëshmon se Lahu dhe Basholli janë autorizuar si kordinator në Vushtrri deri në mbajtjen e procesit të ardhshëm zgjedhor.
Me këtë autorizim, të dy koordinatorët marrin përsipër:
- Organizimin dhe menaxhimin e përditshëm të degës,
- Koordinimin e strukturave partiake,
- Menaxhimin e aseteve dhe rrjeteve sociale të degës,
- Si dhe zbatimin e të gjitha detyrimeve statutare të parapara për organet drejtuese.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe mbetet aktiv deri në zhvillimin e zgjedhjeve të brendshme për Degën e LDK-së në Vushtrri, proces i cili pritet të përcaktohet me vendim të veçantë nga nivelet qendrore të partisë./Lajmi.net/