LDK e PDK me qëndrime të ndryshme rreth koalicionit paszgjedhor me VV, çka thonë nga këto parti

Lidhja Demokratike e Kosovës ka folur për “hendek” të madh me Vetëvendosjen e cila, sipas tyre, vështirë se mund të mbushet me një koalicion qeverisës pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit.

Por, Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Arben Gashi, ditëve të fundit me ç’duket nënkuptoi një përzbutje qëndrimesh: nuk përjashtohet as VV, tha ai në një intervistë në “Paparaci”.

“Me VV brenda a po jashtë?”, u pyet ai.

“Nuk përjashtohet as Vetëvendosja që të jetë brenda por nuk është preferencë e parë”, u përgjigj Gashi, duke e pretenduar për të mirëqenë se pas 9 shkurtit udhëheq LDK.

“Ne kemi dëshmuar që kur udhëheqim vetë edhe tjerët i bëjmë më të mirë. Nuk thash që Kurti bëhet i mirë, por ekipin që marrim ne me menaxhu bëhet e mirë. Ne kemi menaxhuar edhe me një ekip siç ka qenë ekipa me PDK-në por ka qenë relativisht e suksesshme. Nën hijen e LDK-së gjithçka përmirësohet. Ata duhet të vinë në koalicion me LDK-në përndryshe s’ka koalicion…ne i çesim rregullat”, tha Arben Gashi.

Partia Demokratike e Kosovës, po ashtu në të njëjtat vlerësime – për hendeqe të mëdha – kohëve të fundit ka dhënë aty-këtu vlerësime se si do të duket qeveria pas 9 shkurtit: natyrshëm, sipas tyre, me udhëheqjen e Bedri Hamzës, kandidatit të vet.

Memli Krasniqi, Kryetar i PDK-së, ditëve të fundit se partia e vet – ndonëse nuk ka vendosur ‘vija të kuqe’ – “nuk ka rrugë me Vetëvendosjen” në ndonjë koalicion eventual.

Për më tepër ai e quajti “spin” nga kundërshtarë politikë ajo që u paraqit si përafrim PDK-VV në takimin në ‘Garden’ muaj më parë.

“Po mirë u mundu me u spinu ndryshe, ka qenë qesharake. Me mendu dikush që për dy orë muhabet mes meje e Kurtit, mundet me u tejkalua hendeku gati dy dekadësh, nuk ka racionalitet. Vija të kuqe as para 10-15 vjete, për parim”, tha Krasniqi në “Paparaci”.

“Na nuk shohim rrugë me Vetëvendosjen. Vullnet s’ka. I kanë fshi vijat e kuqe secili me rend, i ka fshi LDK-ja, AAK-ja, Nisma, Vetëvendosja. E ne s’i kemi vendos, e për atë s’kemi pas çka me fshi. E te Vetëvendosja, nuk shoh rrugë me bë koalicion me ta. Nuk shoh rrugë të politikës. Ne kemi dallime enorme”, tha mes tjerash Krasniqi.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e udhëhequr nga Ramush Haradinaj, nuk ka përjashtuar koalicion me Vetëvendosjen, por ka përjashtuar se mund të hyjë në një qeveri me Kryeministër, Albin Kurtin.

As Bedri Hamza, që është i nominuar i PDK-së, s’e ka përjashtuar Vetëvendosjen, ndërsa ka preferuar që në rend të parë koalicion do të lidhte me LDK-në.

“Për mua koalicion i preferuar për shkak të programit, koncepte politike është më i pranueshëm me partitë në opozitë, me LDK-në”, ishte shprehur ai në “Debat Plus”.

“Me LVV-në, për shkak të dallimeve konceptuale, të kaluarës, nuk është koalicion i preferuar”, pati thënë ai.