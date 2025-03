LDK: Duhet të marrin fund presionet e VV-së për të ndikuar në vendimmarrjen e institucioneve të pavarura

Lidhja Demokratike e Kosovës ka dënuar ashpër çdo formë të presionit të ushtruar ndaj Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.

Përmes një komunikate për media, LDK thotë se “çdo përpjekje për të deformuar apo anuluar këtë vullnet përmes manipulimeve politike përbën një cenim të rëndë të parimeve themelore të demokracisë dhe shtetit të së drejtës”.

LDK gjithashtu ka akuzuar Lëvizjes Vetëvendosje për presion për të ndikuar në vendimmarrjen e institucioneve të pavarura dhe për të manipuluar rezultatet zgjedhore.

Postimi i plotë i LDK-së:

Lidhja Demokratike e Kosovës dënon ashpër çdo formë të presionit të ushtruar ndaj Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), duke e konsideruar këtë si një ndërhyrje të papranueshme dhe të rrezikshme në një proces që duhet të mbetet tërësisht i pavarur dhe i paanshëm.

LDK pret që normat demokratike dhe vullneti i qytetarëve të shprehur përmes votës së lirë të respektohen plotësisht dhe pa asnjë kusht. Çdo përpjekje për të deformuar apo anuluar këtë vullnet përmes manipulimeve politike përbën një cenim të rëndë të parimeve themelore të demokracisë dhe shtetit të së drejtës.

Nëse vullneti i qytetarëve do të përmbyset përmes presioneve të orkestruara, Lidhja Demokratike e Kosovës do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm, duke përdorur të gjitha mjetet demokratike dhe institucionale, për të mbrojtur të drejtën legjitime të votuesve tanë. Ne nuk do të lejojmë që zgjedhjet të shndërrohen në një farsë të dirigjuar nga një pushtet që synon të deformojë rezultatin zgjedhor përmes trysnisë dhe manipulimit.

Presionet e Lëvizjes Vetëvendosje për të ndikuar në vendimmarrjen e institucioneve të pavarura dhe për të manipuluar rezultatet zgjedhore duhet të marrin fund njëherë e përgjithmonë. LDK do të vazhdojë të mbrojë pa kompromis integritetin e procesit zgjedhor, duke u angazhuar për një Kosovë ku zgjedhjet mbeten një shprehje e lirë dhe e pacenuar e vullnetit qytetar.

Lidhja Demokratike e Kosovës është dhe do të mbetet gardiane e demokracisë dhe e shtetit të së drejtës, duke garantuar se asnjë tendencë për të deformuar procesin zgjedhor nuk do të kalojë pa u sfiduar./Lajmi.net/