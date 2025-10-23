LDK dhe AAK i thonë “jo” Kurtit: Asnjë votë për formimin e qeverisë
Dy nga partitë opozitare kryesore në vend, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) dhe Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), e kanë përjashtuar mundësinë e dhënies së votave për Albin Kurtin në përpjekjet e tij për të formuar qeverinë e re. Kjo vjen ndërsa kryeministri në detyrë ka afat deri të dielën për të siguruar shumicën në Kuvend.
Deputeti i AAK-së, Daut Haradinaj, në një intervistë në emisionin Rubikon në Klan Kosova, ka deklaruar prerë se partia e tij nuk do të mbështesë Kurtin në asnjë rrethanë, madje as nëse Vetëvendosje do t’u ofronte postin e Presidentit të Republikës, transmeton lajmi.net.
“Nuk mundet me pas në këto rrethana votë për Albin Kurtin, e kemi një bjeshkë në mes. Nuk do të ketë votë. Nuk ka ndryshuar diçka që ne me ndryshu qëndrim. [Nëse ua ofron postin e presidentit?] Faleminderit shumë, nuk ia japim votën. Nuk jemi të gatshëm dhe nuk është temë më në tavolinë presidenti,” – tha Haradinaj, duke i dhënë fund çdo spekulimi për një marrëveshje të mundshme politike.
Në të njëjtën linjë është shprehur edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, i cili sonte në Debat Plus theksoi se LDK-ja nuk ka pasur asnjë kontakt me Lëvizjen Vetëvendosje për një koalicion të mundshëm qeverisës. Ai e cilësoi “zhurmë të pajustifikuar” interesimin publik rreth një bashkëpunimi të mundshëm mes dy partive.
“Kam parë e kam vërejtur që ka një interesim të pa drejtë, një zhurmë të madhe rreth çështjes së një koalicioni eventual të LDK-së në këtë fazë. Dua të ritheksoj pozicionin e LDK-së të pandryshueshëm. Nuk kemi pas asnjë kontakt as në distancë që nga letra e fundit e para disa muajve,” – u shpreh Abdixhiku në emisionin Debat Plus në RTV Dukagjini..
Ai shtoi se LDK nuk është pjesë e “politikës nën tavolinë” dhe se vendimet e saj do të mbeten të qarta e transparente ndaj qytetarëve.
Me qëndrimet e shprehura nga AAK dhe LDK, Albin Kurti mbetet përballë një sfide të vështirë për të siguruar numrat e nevojshëm në Kuvend për formimin e qeverisë së re, me afatin që përfundon të dielën./lajmi.net/