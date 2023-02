LDK bojkoton mbledhjen e Kryesisë së Kuvendit

Kryesia e Kuvendit të Kosovës është mbledhur në një mbledhje të zakonshme për të caktuar rendin e ditës për seancën e ardhshme plenare. Këtë mbledhje e kanë bojkotuar përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për shkak të vonesave të grupeve parlamentare.

E ndërkaq, sot Kuvendi i Kosovës mban debat parlamentar rreth zhvillimeve të fundit në dialogun Kosovë – Serbi.

Me këtë rast, ligjvënësit do të mblidhen dy herë këtë javë. E para do të jetë të enjten, ndërsa tjetra do të mbahet të premten për nderë të 15-vejtorit të Pavarësisë së Kosovës.