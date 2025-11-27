LDK akuzon VV-në për bllokim të qëllimshëm të financave të Prishtinës: Në tri seanca gjatë këtij viti keni votuar kundër bartjes së të hyrave vetanake
Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar sot me një komunikatë, duke e akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje se po zhvillon “fushatë mashtrimi” për procesin e bartjes së të hyrave vetanake në Komunën e Prishtinës.
Sipas LDK-së, VV ka votuar kundër bartjes së buxhetit në tri seanca radhazi – më 21 maj, 12 qershor dhe 27 qershor 2025 – duke bllokuar pagesat për shërbime thelbësore dhe duke dëmtuar funksionimin e kryeqytetit. Partia vlerëson se pretendimet e sotme të VV-së për “zhbllokim” janë tentativë për t’i ikur përgjegjësisë, transmeton lajmi.net.
LDK thekson se gjatë gjithë kohës ka mbrojtur stabilitetin financiar të Prishtinës, ndërsa, siç thuhet në komunikatë, Vetëvendosja ka vepruar në kundërshtim me interesin qytetar për motive partiake.
Në fund, LDK deklaron se do të vazhdojë të mbrojë interesin e kryeqytetit dhe të mos lejojë që Prishtina të bëhet peng i, siç i quan, “taktikave të rrezikshme” të Vetëvendosjes.
Komunikata e plotë: