LDK: 1.5 miliardë euro për zhvillimin e Prishtinës
Lajme
LDK thotë se Prishtina meriton një qeveri që nuk e bllokon apo sabotuar, por që e ndihmon dhe e zhvillon.
Partia premton 1.5 miliardë euro investime për kryeqytetin.
“Prishtina e meriton një Qeveri që nuk e bllokon, nuk e saboton, por e ndihmon. E zhvillon. 1.5 miliardë euro për Kryeqytetin tonë!”, thuhet në njoftimin e tyre.