LDK: 1.5 miliardë euro për zhvillimin e Prishtinës

LDK thotë se Prishtina meriton një qeveri që nuk e bllokon apo sabotuar, por që e ndihmon dhe e zhvillon. Partia premton 1.5 miliardë euro investime për kryeqytetin. “Prishtina e meriton një Qeveri që nuk e bllokon, nuk e saboton, por e ndihmon. E zhvillon. 1.5 miliardë euro për Kryeqytetin tonë!”, thuhet në njoftimin e…

24/12/2025 19:06

LDK thotë se Prishtina meriton një qeveri që nuk e bllokon apo sabotuar, por që e ndihmon dhe e zhvillon.

Partia premton 1.5 miliardë euro investime për kryeqytetin.

“Prishtina e meriton një Qeveri që nuk e bllokon, nuk e saboton, por e ndihmon. E zhvillon. 1.5 miliardë euro për Kryeqytetin tonë!”, thuhet në njoftimin e tyre.

