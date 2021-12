Lazio triumfon ndaj Venezias

Skuadra e Maurizio Sarriti arriti të fitojë ndeshjen me rezultat komod 1 – 3, shkruan lajmi.net.

Pedro kaloi mysafirët në epërsi pas vetëm tre minutave epërsi pas asistimit të Marusic (3′).

Ndërsa, vendasit arritën të barazojnë rezultatin me anë të Forte (30′), rezultat me të cilin u mbyll kjo pjesë.

Ishte sërish Lazio, që në fillim të pjesës së dytë kaloi në epërsi. Këtë herë Acerbi riktheu avantazhin e mysafirëve (48′).

Fitoren e Lazios e vulosi Luis Alberto në fundin e ndeshjes (90+5).

Ylli i Kosovës, Vedat Muriqi qëndroi në stol gjatë tërë kohës, me Sarrin që nuk i jep mundësinë të tregojë kualitetin.

Lazio me këtë fitore, renditët në pozitën e tetë me 31 pikë, derisa Venezia qëndron në pozitën e 16-të me 17 sosh./Lajmi.net/