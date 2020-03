Lazio, skuadra me rekordin aktiv më të gjatë pa humbje

Aktualisht në pozitën e parë në Serie A, Lazio është në një seri të gjatë pa humbje në kampionatin italian.

Lazio mban rekordin më të gjatë (aktiv) pa humbje në top pesë ligat evropiane, pas thyrjes së serisë së Liverpool, përcjell lajmi.net.

Lazio There's a new unbeaten streak to end now. 👀 pic.twitter.com/BwJUKpYrGE — Squawka Football (@Squawka) March 6, 2020

Me 21 ndeshje pa humbje, Lazio qëndron më së miri, duke lënë prapa skuadrën e PSG nga Ligue 1.

Bayern Munich me 10 ndeshje, Verona me 9 dhe Arsenal me 7 ndeshje janë skuadrat që mbyllin top pesën.

Mbetet të shihet se sa gjatë do të shkojë Lazio pa humbje. /Lajmi.net/