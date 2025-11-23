Laurinë Gashi prek finalen, triumfon ndaj kroates

E jashtëzakonshmja, Laurinë Gashi ka prekur finalen! Xhudistja kosovare, shkëlqeu në garën e madhe të “Podgorica Junior European Cup 2025”. Gashi mposhti me Ippon kroaten Valentina Zivkovic, duke treguar teknikë dhe vendosmëri të lartë në tatami. Në finale, Laurinë do të përballet me Libi Becker nga Izraeli.

23/11/2025 14:31

