Laura Fazliu kalon në çerekfinale Laura Fazliu e ka nisur me sukses aventurën në Lojërat Olimpike ‘Parisi 2024’. Xhudistja nga Kosova e nisi garën nga rrethi i dytë pasi rrethin e parë nuk ka luftuar fare shkaku që është lartë në ranglistë. Fazliu u përball me kinezen Jing Tang të cilën e mposhti pasi ajo mori tre shidove. Me këtë…