Latifi: Vlerësimi gjithëpërfshirës pas reshjeve të shiut nxjerr dëme në vlerë mbi 800 mijë euro
Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka njoftuar se është miratuar raporti për dëmet e shkaktuara nga reshjet e shiut të datave 5, 6 dhe 7 janar 2026. Pas një procesi të detajuar të vlerësimit dhe verifikimit të gjendjes faktike në terren, raporti u miratua sot dhe mori mbështetje unanime nga anëtarët e Kuvendit…
Lajme
Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka njoftuar se është miratuar raporti për dëmet e shkaktuara nga reshjet e shiut të datave 5, 6 dhe 7 janar 2026.
Pas një procesi të detajuar të vlerësimit dhe verifikimit të gjendjes faktike në terren, raporti u miratua sot dhe mori mbështetje unanime nga anëtarët e Kuvendit Komunal.
Sipas njoftimit, raporti është përgatitur në mënyrë profesionale dhe objektive, duke u bazuar në fakte konkrete dhe në gjendjen reale të evidentuar nga komisionet komunale, pas kërkesave të parashtruara nga qytetarët e prekur.