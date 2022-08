Latifi: Rrastin e përdhunimit të 11-vjeçares më së miri do ta zgjidhte Kanuni i Lekë Dukagjinit Profesori universitar, Blerim Latifi, ka reaguar pas ngjarjes së rëndë ku një 11 vjeçare është dhunuar nga pesë persona të dyshimtë, për disa orë radhazi. Me këtë rast, Latifi deklaroi se Kanuni i Lekë Dukagjinit, do ta zgjidhte këtë krim më së miri, transmeton lajmi.net. “Mund të dukem i ashpër, anakronik, e në kundërshtim me…